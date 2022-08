Preobrazba Giorgie Meloni, voditeljice skrajno desnih Bratov Italije, ki se želi volivcem prikazati v mehkejši in sprejemljivejši luči, se nadaljuje. Ker so se v zadnjih tednih po padcu Draghijeve vlade in posledični napovedi predčasnih parlamentarnih volitev številni tuji mediji razpisali o temnih plateh političarke, ki ji javnomnenjske ankete med volivci trenutno merijo največjo podporo, se je Meloni na razne obtožbe odzvala z videoposnetkom v treh jezikih: angleščini, francoščini in španščini. Posredovala ga je tujim medijem in ga objavila na svojih profilih.

Med drugim je spregovorila o fašizmu, s katerim se številni pripadniki njene stranke nič kaj sramežljivo spogledujejo. »Italijanska desnica je fašizem že pred desetletji prepustila zgodovini in nedvoumno obsodila zatrtje demokracije in zloglasne protijudovske zakone,« je s srepim pogledom izustila. V isti sapi je pojasnila, da je prav tako nedvoumna tudi njihova obsodba nacizma in komunizma, »edine med totalitarnimi ideologijami 20. stoletja, ki je v nekaterih državah še vedno na oblasti in je s tem preživela svoje tragične neuspehe. Levica ima težave z obsojanjem komunizma, mogoče tudi zato, ker je od Sovjetske zveze desetletja prejemala radodarne zneske,« je povedala.

Leta 2003 je Gianfranco Fini, tedanji vodja skrajno desne stranke Nacionalno zavezništvo, v kateri se je kalila tudi Giorgia Meloni, med obiskom v Jeruzalemu dejal, da je bil fašizem absolutno zlo in obsodil rasistične zakone proti judom. Tega Giorgia Meloni ni zmogla.

Zatrdila je, da se je distanciranje od fašizma že zgodilo, zadevo je tako potisnila v preteklost si tako pilatovsko umila roke. Bratje Italije, skrajno desna stranka, ki jo vodi, torej niso obsodili fašizma. Njihova voditeljica je preprosto dejala, da je to že opravil nekdo pred njo, zaradi česar njej – očitno – tega ni treba storiti. Tako se je poskusila otresti očitkov o nedemokratičnosti ... a le v tujini.