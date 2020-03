»Glas za Janšo pravilna poteza«

Stališče ustanov italijanske manjšine do slovenskih vlad je, kljub zelo različnim okoliščinam, precej podobno zadržanju Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v odnosu do italijanskih vlad. Ta odnos sloni na političnem pragmatizmu, ki dejansko ves povojni čas označuje politiko SVP do Rima in ki je primerljiv z usmeritvijo tako sedanjega poslanca italijanske narodnosti v slovenskem parlamentu Feliceja Žiže, kot njegovega predhodnika, dolgoletnega poslanca Roberta Battellija.

Žiža, ki je v torek podprl Janeza Janšo za vladnega mandatarja, je znova izpostavil, da poslanca italijanske in madžarske manjšine (v Državnem zboru jo zastopa Ferenc Horvath) zaradi svojega poslanstva ne moreta biti sestavni del vladne koalicije (a tudi ne opozicije), sodelovanje z vsakršno vlado pa je zaželeno in nujno za zagotovitev in uresničevanje varstva pravic italijanske skupnosti. Pri tem je Žiža doživel podporo vseh štirih skupnosti (Can costiera), ki v Ankaranu, Kopru, Izoli in Piranu zastopajo italijansko govoreče prebivalstvo, ter njihovega predsednika Alberta Scherianija.