»Vse bo še dobro« je eno od gesel tega koronačasa. »Everything gonna be alright« pa je naslov pesmi, ki je povezala člane Štrom bluzz banda. Ivo Tull in tovariši so komad Muddyja Watersa zapeli in zaigrali vsak na svojem domu, se povezali preko spleta in pesem delili tudi z bralkami in bralci Primorskega dnevnika. Pozivu tržaške glasbene skupine se pridružujemo tudi mi: pogumno naprej, vse bo še dobro!