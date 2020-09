Glasuj za septembrsko Osebnost Primorske!

Dark Theme

September gre h koncu in čas je za nov krog glasovanja za osebnost Primorske. Kandidati za septembrski naziv so okoljska aktivistka Mateja Sattler, dolgoletni predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov Milan Pahor, poveljnik postojnskih prostovoljnih gasilcev Mitja Šantelj, predsednik društva Skala Kubed Vojko Udovič ter zdravnica, predsednica Primorskih spominčic Tatjana Cvetko. Komu bodo bralci in poslušalci Primorskih novic, Radia Koper, Televizije Koper, Primorskega dnevnika in Radia Trst A namenili največ glasov, bo znano prihodnjo soboto.



Mateja Sattler Mateja Sattler je članica društva Eko Anhovo, ki si prizadeva za zdravo in čisto okolje v srednji Soški dolini. Na nedavnem protestnem shodu Za naravo ob Sočo je koordinirala zaključni del akcije v Anhovem in v imenu protestnikov iz vse Slovenije kompleksu Salonita simbolično predala nekaj plastenk vode iz pip, ki je po poletni ekološki nesreči prebivalci Anhovega še vedno ne smejo piti. Sattlerjeva odločno zagovarja pravico prebivalcev Anhovega in spodnje Soške doline do čiste pitne vode, čistega zraka ter čistega in zdravega okolja nasploh. »Ne moremo in ne smemo biti tiho! Za naše zdravje gre!« poudarja Mateja Sattler, okoljska aktivistka, ki srčno in pogumno daje glas svoji rodni Soški dolini in njenim prebivalcem.



Milan Pahor Milan Pahor je kot dolgoletni predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici zaslužen za to, da dogodki iz leta 1930 niso tonili v pozabo. S sodelavci iz omenjenega odbora so tudi letos, ob spoštovanju vseh omejitev, povezanih s covidom-19, izpeljali več spominskih dogodkov, začenši z osrednjo proslavo na kraju usmrtitve štirih junakov: 6. septembra se je na gmajni v Bazovici zbralo več kot tisoč ljudi. Štiri ustreljene junake in njihove tovariše je Milan Pahor iztrgal pozabi tudi s svojo knjigo Tajna organizacija Borba, ki je pravkar izšla pri Založništvu tržaškega tiska.



Mitja Šantelj Mitja Šantelj je poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Postojna. Gasilstvu je zavezan poklicno, z dušo in srcem. Nazadnje se je kot vodja intervencije izkazal ob obsežnem požaru, ki je v začetku septembra zajel postojnsko podjetje Excelza. Skupaj s številno ekipo gasilcev je s hitro reakcijo in pravilno presojo pomagal preprečiti še veliko hujšo gospodarsko in ekološko katastrofo. Gasilci so pod njegovim vodstvom pravočasno ubranili plinohram in sosednje stavbe v industrijsko-obrtni coni ter tako ponovno upravičili zaupanje javnosti. Za več kot upravičene pa so se izkazale tudi naložbe v boljšo opremo in prostorske razmere postojnskih gasilcev, za katere se je vrsto let močno zavzemal tudi Šantelj.



Vojko Udovič V Kubedu so se ob 150-letnici slovenskega tabora poklonili tudi Alojzu Kocjančiču, istrskemu poetu, duhovniku in starosti kulturnega ustvarjanja v Istri. Odprli so prenovljeno hišo Alojza Kocjančiča. To je velik dan za Kubed, je povedal Vojko Udovič, eden od ključnih pobudnikov za njeno ureditev. Hišo je kupila občina ter jo s pomočjo številnih ustanov in zaslužnih posameznikov ter poznavalcev Kocjančičevega dela in življenja prenovila. V hiši je poleg spominske sobe in knjižnice tudi kulturna rezidenca. Kot pravi Udovič, predsednik društva Skala Kubed, ki bo skrbelo za hišo, je to tudi velika odgovornost in priložnost za prihodnji razvoj tega istrskega kraja, ki je bil Kocjančiču tako ljub.