Glasujete lahko do četrtka

Samo do četrtka do polnoči je čas, da med 12 finalisti izberete tistega ali tisto, ki bo postala osebnost Primorske 2019. Svoj glas lahko oddate na spletni strani - klikni in oddaj svoj glas - oziroma s sms-sporočili na številki 340-1222160.

Zmagovalca bodo določili glasovi bralcev, poslušalcev in gledalcev ter komisije sodelujočih medijev – petnajsti izbor Osebnosti Primorske skupaj pripravljajo Primorske novice, Radio Koper, Televizija Koper, Primorski dnevnik in Radio Trst A.

V finalnem izboru so prevajalka Irena Mihelj, zborovodja Ivan Tavčar, lastnik smučišča SKI Bor Pavel Čuk, upokojeni kardiolog Boris Cibic, pisatelj in publicist Milan Rakovac, dobrodelni športni zanesenjak David Davidovič, poveljnik državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič, občinski redar Mihael Tomše, režiser Gregor Božič, predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki Larisa Štoka, predsednik sveta KS Jagodje-Dobrava Matjaž Gergeta in predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Duško Kalc. Profile vseh finalistk in finalistov smo objavili v sobotni izdaji dnevnika.

Končni zmagovalec ali zmagovalka bo znan v soboto, 11. januarja, ob 20. uri na prireditvi, ki bo potekala v Gledališču Koper (brezplačne vstopnice so na voljo na blagajni gledališča). Vodili jo bodo Karin Sabadin, Jari Jarc in Matej Nadlišek.