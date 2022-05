Glavnina padavin v soboto

Danes in jutri se bo nadaljevalo povečini stanovitno in za ta čas zelo toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah presegale 30 stopinj Celzija. Povečal se je odstotek vlage, zato je ozračje mestoma soparno.

Mrzel severni zrak, ki bo v soboto začel pritekati proti nam, bo destabiliziral ozračje. V soboto bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi občasne plohe in nevihte. Zapihala bo burja, ki se bo v noči na nedeljo okrepila.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo še možne občasne padavine. Zlasti v popoldanskih urah se bo vreme postopno izboljšalo. V primerjavi z minulim vremenskim dogajanjem se bo občutno ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo do okrog 20 stopinj Celzija. Občutek ohladitve bo povečevala burja, ki bo najmočnejša v noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne.

V ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo, najvišje dnevne temperature bodo v nižinah do okrog 25 stopinj Celzija, ob morju malo nad 20 stopinj Celzija.