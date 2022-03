Glavnina poslabšanja ob poglobitvi ciklona

Glavnina poslabšanja se bo pri nas začela, ko se bo ciklon, ki nastaja nad Sredozemljem, približal in poglobil, kar v glavnem pričakujemo za jutrišnji dan (četrtek). Danes gre ob približevanju višinske doline ob jugozahodnih tokovih predvsem za večji doprinos vlage, pojavljajo pa se v glavnem rahle in občasne padavine. V glavnem pada peščeni dež. Jugozahodni tokovi prinašajo peščena zrnca predvsem iznad Maroka in Alžirije.

Jutri bo dogajanje bolj pestro in burno. Ciklon se bo poglobil nad severnimi italijanskimi predeli in bo občutneje vplival na vreme pri nas. Padavine se bodo okrepile, vmes bodo možne tudi posamezne plohe, ni izključeno da tudi kakšna nevihta. Zapihala bo burja. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov, lahko pa tudi nekaj sto metrov nižje, bo lahko močno snežilo.

Arso je za jutri (četrtek) za jugozahodno in osrednjo Slovenijo objavil rumeno opozorilo zaradi izdatnejših količin padavin. Pričakujejo, da bo v glavnem padlo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Dogajanje bo razgibano tudi v naslednjih dneh, ko bo ciklonsko območje še vsaj delno vplivalo na vreme pri nas, v višinah pa se bo približal hladnejši zrak.

V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Nestanovitnost bo zlasti v petek ob vdoru hladnejšega zraka lahko občasno precejšnja, zato ni izključeno, da bodo nastale tudi posamezne plohe in morda kakšna nevihta. V soboto se bo vreme predvidoma postopno umirjalo. Občasno bo lahko padlo še nekaj dežja, v gorah snega. Od nedelje kaže na večjo stanovitnost in na prevladujoče sončno vreme z zmerno oblačnostjo, pihala bo burja in bo hladneje.

Od ponedeljka bo postopno več stanovitnosti, najnižje jutranje temperature v ponedeljek bodo za ta čas nizke.