Glavnina poslabšanja v torek in sredo

Vremenska slika se je danes ob obratu vetrov iz južnih smeri postopno že začela spreminjati. Danes bo sicer v glavnem še prevladovalo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo.

Z vlažnimi jugozahodnimi tokovi bo v prihodnjih dneh pritekal vlažen sredozemski zrak. Jutri se bodo že pojavljale prve občasne padavine, vmes bo lahko kakšna ploha.

V ponedeljek in torek bo oblačno z občasnimi padavinami, zapihal bo okrepljen jugovzhodni veter. Razmeroma toplo bo. Največ dežja bo padlo zlasti v noči na torek in v torek, ko se bodo pojavljale tudi nevihte. V severnih goratih predelih bodo količine lahko obilne, manjše pa v ponedeljek ob morju, kjer bodo možna občasna obdobja s spremenljivim vremenom ali z delnimi razjasnitvami. V sredo kaže na močne padavine, deloma plohe in nevihte.

ARSO je za torek in sredo že objavil rumeno opozorilo zaradi neviht in večjih količin padavin.