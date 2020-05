Glavnina poslabšanja zvečer in ponoči

Naše kraje bo v nočnih urah dosegla hladna vremenska fronta. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi priteka vlažen zrak. V popoldanskih urah se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, možne bodo tudi posamezne plohe ali nevihte.

Padavine se bodo zvečer in ponoči okrepile in bodo pogostejše.

Jutri bo dopoldne še oblačno in deževno, zapihala bo burja. Temperatura bo padla. V popoldanskih urah bodo padavine oslabele in do večera povečini ponehale.

Noč na sredo bo razmeroma hladna. V sredo in četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno z možnostjo občasnih krajevnih padavin, deloma ploh in neviht. Burja bo v sredo ponehala. Spet bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo spet presegale 20 stopinj Celzija.