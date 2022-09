Glede na vzporedne volitve zmagala desnica, Meloni na prvem mestu

V Italiji so se ob 23. uri zaprla volišča, takoj pa so se pojavili prvi izidi vzporednih volitev. Po oceni družbe Opinio, ki tovrstne napovedi opravlja za državno televizijo Rai, naj bil desnosredinska koalicija vodila s prednostjo, ki se giblje med 41 in 45 %. Prva stranka naj bi bili skrajno desni Bratje Italije Giorgie Meloni (od 22 do 26 %), Liga Mattea Salvinija naj bi prejela med 8,5 in 12,5 % glasov, stranka Naprej, Italija Silvia Berlusconija pa med 6 in 8 %.

Levosredinska koalicija naj bi prejela med 25,5 in 29,5 % glasov, s tem da naj bi Demokratsko stranko izbralo med 17 in 21 % volivcev.

Tretje mesto naj bi zasedlo Gibanje 5 zvezd, ki naj bi v zadnjih dneh nadoknadilo precejšen zaostanek, predvsem na jugu. Gibanju Giuseppeja Conteja pripisujejo med 13,5 in 17,5 % glasov.

Naveza med Akcijo Carla Calende in Živo Italijo Mattea Reanzija naj bi prejela med 6,5 in 8,5 % glasov. Italexit naj bi prejela med 0,5 in 2,5 % glasov.

Ko bi bili potrjeni ti podatki, bi desnosredinska koalicija imela v poslanski zbornici od 227 do 257 poslancev, v senatu pa med 111 in 131 senatorjev, levosredinska med 78 in 98 v zbornici in med 33 in 53 v senatu. Gibanje 5 zvezd bi v poslanski zbornici imelo med 36 in 56 stolčkov, v senatu med 14 in 34, naveza Akcija in Živa Italija pa med 15 in 25 v poslanski zbornici in med 4 in 12 v senatu.