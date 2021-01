Dark Theme

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje. Dobro branje! Gobe od A do Ž Gobja sezona pri nas ni bila kaj prida, tako vsaj trdijo prijatelji gobarji, a kljub temu vam bom danes predlagal kompleten gobji jedilnik, od predjedi do glavne jedi. Začnimo kar s predjedjo, ki jo bomo poimenovali kar polnjeni šampinjoni, lahko pa bi bili tudi jurčki, če vam jih uspe najti. Potrebujemo: 8 večjih šampinjonov 10 dag gorgonzole 10 dag tolminske skute 2 jajci, moko drobtine semensko olje za cvrtje lonček kisle smetane hren sol in poper

Polnjeni šampinjoni (foto: www.alice.tv)

Šampinjone očistimo in jim odstranimo bete, jih izdolbemo in napolnimo s sirom (gorgonzolo in skuto dobro premešamo). Gobe povaljamo najprej v moki, nato še v stepenih in osoljenih jajcih in končno v drobtinah, skratka, tako kot bi jih »pohali«. Če hočemo, jih pred cvrtjem še enkrat namočimo v jajce in povaljamo v drobtinah. Ocvremo jih na zmerno vročem olju, da postanejo lepo rjavi. Ponudimo s kislo smetano, v katero smo naribali nekaj hrena in jo osolili. Sledijo naj palačinke z gobami, za kar potrebujemo: pol litra mleka manjši kozarec mrzle kisle (mineralne) vode 2 jajci toliko moke, da dobimo lepo ne preveč gosto maso ščepec soli semensko olje

Palačinke z gobami (foto: www.primochef.it)

To je za palačinke. Za nadev pa potrebujemo 200 g gob (najbolje mešanih svežih, če pa jih nimate tudi šampinjonov in pest suhih), manjšo čebulo ali šalotko, nekaj vejic peteršilja, sol, poper, olje, dve pesti naribanega parmezana. Spečemo palačinke, na olju prepražimo čebulo ali šalotko, ko postekleni, dodamo na lističe narezane gobe in jih pražimo, da izgubijo tekočino. Solimo, in popramo ter odstavimo. Palačinke namažemo z gobjim nadevom in jih prepognemo v obliki trikotnika. Potresemo s parmezanom in s kosmiči masla. Pečemo v naprej ogreti pečici približno pol ure, da se naredi svetlo rjava skorjica. In končno glavna jed: svinjski kotleti (zarebrnice) z gobovo omako. Potrebujemo: 4 svinjske zarebrnice 3 srednje velike čebule 3 stroke česna malo rožmarina kozarec suhega belega vina 50 g suhih gob 4 srednje velike šampinjone kozarec paradižnikove mezge sol in poper

Svinjske zarebrnice z gobovo omako (foto: www.blog.giallozafferano.it)