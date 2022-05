Golob napovedal imena skoraj vseh ministrov

Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je na današnji novinarski konferenci povedal, da sta programski del koalicijske pogodbe in ministrski razrez v celoti usklajena in pripravljena za potrjevanje na organih. Dodal je, da bo vlada imela tri podpredsednike, poleg Tanje Fajon, bosta to funkcijo zasedla še Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan. Po pričakovanjih je slednji tudi minister za zdravje, poročajo Primorske novice.

Od Primorcev bo tolminski župan Uroš Brežan novi minister za naravne vire in prostor, nekdanji novogoriški župan Matej Arčon pa bo minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tanja Fajon je ministrica za zunanje zadeve, Luka Mesec bo vodil novo ministrstvo za solidarno prihodnost, Marjan Šarec bo vodil ministrstvo za obrambo, Alenka Bratušek bo vodila ministrstvo za infrastrukturo, notranja ministrica bo Tatjana Bobnar, finančni minister bo Klemen Boštjančič, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo vodil Igor Papič, ministrica za vzgojo in šolstvo bo Amalija Žakelj, Dominika Švarc Pipan bo pravosodna ministrica, Matjaž Han bo vodil ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, ministrstvo za javno upravo in samoupravo pa bo vodila Sanja Ajanović Hovnik.

Za štiri ministrstva kandidate še usklajujejo, je dejal Robert Golob. Gre za interna usklajevanja znotraj strank. Gibanje Svoboda še izbira kandidata za digitalno preobrazbo in za kmetijstvo. V SD iščejo kandidata za resor regionalnega razvoja in kohezije. V Levici pa iščejo kandidata za delo, socialo in družino in za kulturo, poročajo Primorske novice.