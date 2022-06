Golob s Calendo in Renzijem

Robert Golob bo v Italiji politični zaveznik Mattea Renzija in Carla Calende. Njegova stranka Gibanje Svoboda se bo namreč v kratkem na evropski ravni pridružila sredinskemu političnemu gibanju, ki v evropskem parlamentu nastopa pod imenom Renew, njen politični referent pa je vseevropska liberalna stranka ALDE. V bistvu se snuje novo sredinsko gibanje, katere glavni pobudnik je francoski predsednik Emmanuel Macron, med ustanovitelji pa bo tudi Golob.

Da evropski liberalci s pozornostjo spremljajo dogajanja v Sloveniji, je na nedavnem kongresu v Dublinu potrdil predsednik ALDE Stephane Sejourne, sicer član Macronovega Preporoda. Zahvalil se je slovenskim političnim silam, »ki so ustavile vladavino skrajno desne politike v Sloveniji«.

V naslednjih tednih se bosta SAB in LMŠ združili z Gibanjem Svoboda v skupno sredinsko liberalno stranko, ki se bo, kot kaže, precej zgledovala po stranki LDS pokojnega Janeza Drnovška. Gibanje Svoboda se bo torej v Italiji povezalo z Renzijevo Živo Italijo in s Calendovo Akcijo, ki sta na evropski ravni politični zavezniici, na domači politični sceni pa nikakor ne. Renzi in Calenda namreč nista ravno prijatelja in za sedaj sploh ne razmišljata o sodelovanju na volitvah, kaj šele o združitvi po zgledu sorodnih slovenskih strank. Zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da bi se Calendova stranka v zavezništvu z gibanjem Emme Bonino danes zanesljivo uvrstila v parlament, Renziju pa ne bi uspelo prestopiti sedanjega 4-odstotnega volilnega praga.