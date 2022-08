Goran Čuk: Slovenci kot aktiven člen družbe

Na listi Ljudske zveze (Unione popolare) za poslansko zbornico za proporcionalno kvoto za FJK na drugem mestu kandidira 43-letni Goran Čuk, dolgoletni krajevni upravitelj in podžupan Občine Dolina.

Kako je prišlo do vaše kandidature?

Za kandidaturo so me vprašali v Stranki komunistične prenove.

Zakaj ste se odločili, da sprejmete?

Sprejel sem, ker sem prepričan, da se težave ne rešujejo virtualno preko prispevkov in komentarjev na družbenih omrežjih, ampak skozi aktivno soočanje z vsakodnevnimi težavami in ekipnim delom. Obžalujem pomanjkanje večjega števila mlajših, ki bi lahko s svežimi idejami pripomogli k lepšemu ustvarjanju prihodnosti.

Bi izpostavili tri prioritete vašega mandata v primeru izvolitve?

Poudaril bi uvedbo najnižje mesečne plače vsaj deset evrov bruto na uro (1600 na mesec), skrajšanje delovnega urnika, preklic zakona Fornero in upokojitev do 60. leta starosti oz. s 35. leti delovne dobe, zmanjšanje obdavčitve nizkih dohodkov in povečanje tiste za visoke. Potem še takojšnjo prekinitev dobave orožja vsem državam v vojni in odpoklic vojaških enot z operacij, ki jih ni določila OZN. Pa tudi zmanjšanje prenatrpanosti šolskih razredov ter krepitev števila osebja s pogodbami za nedoločen čas, v šolah večine pa možnost učenja manjšinskega jezika. Posvetil se bom položaju realnosti, kot so Wärtsilä, Flex in Principe.

Kaj pa izrecno glede slovenske narodne skupnosti?

Program nas ne obravnava kot zaščiteno vrsto po zgledu indijanskih rezervatov, temveč kot aktiven člen družbe. V tem smislu pa bi se zavzemali za zajamčeno zastopstvo in izvajanje že obstoječih zakonov ter vidno dvojezičnost od Trbiža do Milj. Potrebno bi bilo olajšati čezmejno sodelovanje med občinami in drugimi javnimi upravami na obeh straneh politične meje.