Gore je pobelil majski sneg

Po sosledju dveh hladnih vremenskih front se je ponoči ozračje občutno ohladilo. V gorah je snežilo, in sicer tudi pod nadmorsko višino okrog 1500 metrov. Na Višarjah je trenutno snežna idila, kljub dejstvu, da je že maj, podobna kot v zimskih mesecih, marsikje pa je prehodno snežilo tudi v Kanalski dolini, denimo na Trbižu. Sneg je med drugim pobelil Bohinj, poroča Arso.

Današnje najnižje nočne temperature so bile prav tako povečini skoraj zimske, pri Briščikih je deželna meteorološka opazovalnica namerila +5,8 stopinje Celzija, v Koprivnem +8,1 stopinje Celzija in v Trstu ob morju +10,2 stopinje Celzija, vendar z dokaj močno burjo, ki je v sunkih dosegala hitrost do okrog 80 km/h in povečevala občutek mraza.

V popoldanskih urah se bo vreme izboljšalo in povečini razjasnilo.

Jutri bo precej sončno z občasno spremenljivostjo, noč bo mrzla, čez dan pa bodo sončni žarki že prijetno segreli ozračje in bodo najvišje dnevne temperature do okrog 20 stopinj Celzija. Burja bo ponehala.

V sredo bo spremenljivo oblačno z možnostjo manjših občasnih krajevnih padavin, v četrtek bo spremenljivo, spet bo zapihala burja.