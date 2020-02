Gore je ponoči obiskala pomlad

V zadnjih 24 urah je temperatura v gorah občutno poskočila. Udejanja se namreč izrazit temperaturni obrat. Na Zoncolanu in na Višarjah, ki sta bila včeraj najbolj mrzla kraja v deželi, so bile današnje nočne temperature kar za 9,6 oz. za 8,7 stopinje Celzija višje v primerjavi z včerajšnjimi. Toliko, da ja temperatura v obeh krajih tudi ponoči ostala nad lediščem. Včeraj je deželna meteorološka opazovalnica na Zoncolanu in na Višarjah namerila najnižjo nočno temperaturo -8,2 oz. -8,1 stopinje Celzija, danes pa +1,4 oz. +0,6 stopinje Celzija.

V nižinah pa so bile temperature nižje od včerajšnjih. Najnižjo temperaturo v deželi so namerili v Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo do -9,5 stopinje Celzija. V Benečiji in na Kraški planoti so bile najnižje nočne temperature okrog -3 stopinj Celzija, na Goriškem od 0 do -2 stopinji Celzija, ob morju se je živo srebro spustilo do +5 stopinj Celzija.

Udejanjil se je tako izrazit temperaturni obrat. V višjih slojih z okrepitvijo anticiklona priteka za ta čas zelo topel zrak, v nižinah pa se zadržuje težji hladnejši zrak. Tako ravnovesje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, ko se bo v nižinah postopno začela kopičiti vlaga, kar bo bolj občutno zlasti od nedelje.

Danes in jutri bo še prevladovalo sončno vreme, v nedeljo pa pričakujemo več vlage in oblakov. V ponedeljek bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.