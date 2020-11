Gore spet pobelil sneg

Najvišje deželne vrhove je spet pobelil sneg. Hladna vremenska fronta, ki je zjutraj dosegla naše kraje, je bila po pričakovanjih precej bogata s padavinami. V nižinah in ob morju je deževalo, pojavljali so se tudi krajevni nalivi, v gorah nad nadmorsko višino okrog 1600-1700 metrov pa je snežilo. Ničta izoterma je bila opoldne po podatkih radiosonde iz Rivolta na višini 2325 metrov.

Vremenska fronta se zdaj že oddaljuje, padavine bodo oslabele in kmalu ponehale. Zapihala bo zmerna burja, ki se bo krepila. Najmočnejši sunki bodo lahko dosegali hitrost do okrog 80 km/h. Nocoj in jutri zjutraj bo nekoliko hladneje.

Od jutri pa vse do četrtka bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo šibka do občasno zmerna burja. V petek bo naše kraje hitro prešla nova hladna vremenska fronta in se bo vreme prehodno poslabšalo.