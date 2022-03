Gorica in Čedad za kratke rokave, ob morju potreben jopič

Današnje najvišje dnevne temperature so v deželi povečini že primerne za kratke rokave, ob morju pa je še vedno potreben toplejši jopič.

Živo srebro se je razen ob morju in redkih izjem povsem po deželi danes povzpelo nad 20 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na Goriškem in v Čedadu. V Čedadu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 22,6 stopinje Celzija, v Koprivnem in v Gradišču pa 22,4 stopinje Celzija. Živo srebro je preseglo 20 stopinj Celzija tudi na Kraški planoti, kjer so pri Briščikih in v Zgoniku namerili 20,7 oz. 20,1 stopinje Celzija. V Boljuncu smo namerili najvišjo današnjo temperaturo 20,2 stopinje Celzija. Razmeroma mrzlo v primerjavi z ostalim dogajanjem v deželi je ob morju. Na pomolu Bratov Bandiera je meteorološka opazovalnica Arpa ob 14.00 namerila le 14,2 stopinje Celzija. Morje je namreč s svojimi 10 stopinjami Celzija še mrzlo in ob pomanjkanju burje vpliva na temperaturno dogajanje na obali.