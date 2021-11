»Gorica in Nova Gorica zgled za Evropo« (video)

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc se je v senatni skupščini spomnila 32.obletnice padca Berlinskega zidu. Pri tem je omenila Gorico, ki jo je ločevala kovinska pregrada in naporov vseh, ki so si prizadevali za premostitev in padec mej ter za prijateljstvo med sosednjimi narodi. Izrecno je omenila predsednika Italije in Slovenije, Sergia Mattarello in Boruta Pahorja. Gorica in Nova Gorica sta s skupno Evropsko prestolnico kulture leta 2025 po mnenju senatorke postali zgled za prihodnost in za mlade rodove v okviru poti do novih obzorij.