Gorivo na slovenskih avtocestah še 20 centov dražje

Na bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji je cena pogonskega goriva danes za približno 20 centov višja kot na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,851 evra na Petrolovih servisih in 1,944 evra na servisih OMV Slovenija, za liter dizla pa pri obeh ponudnikih nekaj čez dva evra. Na Petrolovih bencinskih servisih na omrežju avtocest in hitrih cest, kjer cene pogonskega goriva določajo trgovci sami, je tako treba za liter dizelskega goriva odšteti 2,002 evra, za servisih OMV Slovenija pa 2,046 evra, izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani goriva.si.

Tudi na bencinskih servisih izven omrežja avtocest in hitrih cest so cene pogonskega goriva danes dražje, a tam ceno določa vlada z uredbo, zato je ta nižja. Za liter 95-oktanskega bencina je tako treba odšteti 1,755 evra, za liter dizla pa 1,848 evra.