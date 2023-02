Gospodinjstva in trgovci še naprej v primežu draginje

Podražitev cen za elektriko in plin je vest, ki je se je vila skozi celo leto 2022, po prestopu v novega pa je čas za obračun vrtoglavega zviševanja cen za energijo, ki se je skupaj z inflacijo dodobra zagrizlo v kupno moč gospodinjstev in spravilo v škripce marsikaterega podjetnika.

V lanskem letu je v Italiji povprečno gospodinjstvo odštelo 1434 evrov za električno energijo, kar je za 108 odstotkov več kot leta 2021, plin pa se je podražil za 57 %, kar v letu dni nanese za 1459 evrov, kaže raziskava, ki so jo opravili na podlagi 400.000 pogodb o dobavi električne energije in plina, upoštevali so cene na zaščitenem trgu.

Naj kot primer navedemo zneske na položnici za elektriko štiričlanske goriške družine. Če so februarja 2021 za novembrsko in decembrsko električno porabo (784 kilovatnih ur) odšteli 145,19 evra, so februarja lani odprli kuverto s položnico, na kateri je bil za nižjo, 760 kWh porabo, natisnjen znesek 230,41 evra. Ko se je na svežem koledarju izrisala letnica 2023, je znesek na položnici za električno energijo, ki jo morajo poravnati v teku februarja, vnovič poskočil – in to na kar 464,88 evrov, čeprav je bila novembrska in decembrska poraba občutno nižja in sicer za celih 50 kilovatnih ur manj.

Da so se stroški za energijo, zlasti za elektriko, lani pognali v nebo, sta potrdila tudi Loris Nanut, upravitelj štandreškega marketa Maxì in Saša Ferfoglia, ki z bratom Kristijanom upravlja bar Tabor v openskem Prosvetnem domu.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.