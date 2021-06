Gost promet in zastoji na avtocesti A4

Na avtocesti A4 poročajo o zelo gostem prometu in zastojih. Gre za številne avstrijske turiste, ki se ob prazniku sv. Rešnjega telesa vozijo proti Jadranu, ugotavlja družba Autovie venete, in za ponovno vožnjo tovornjakov zlasti iz vzhodnoevropskih držav po včerajšnjem počitku ob dnevu republike. Največji zastoji nastajajo zlasti na vozlišču pri Palmanovi, kjer se med drugim zaključujejo dela za gradnjo tretjega voznega pasu. O zastojih poročajo tudi med Gradiščem in Vilešem na avtocesti A34 ter med Redipuljo in Palmanovo na avtocesti A4.

Družba Autovie venete je zaradi zgoraj navedenih razlogov danes zjutraj zaprla odsek med izvozom Videm jug in vozliščem pri Palmanovi.