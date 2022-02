»Graditi pravičnejšo in sodobnejšo državo, tesno povezano s sosednjimi narodi«

Predsednik republike Sergio Mattarella je v poslanski zbornici zaprisegel in s tem uradno začel svoj drugi mandat. »Tudi zame gre za težko obdobje,« je med drugim povedal v svojem nagovoru, »toda negotovost bi bila lahko predstavljala tveganje pri okrevanju države.« V prihodnjih letih je treba zarisati in začeti graditi državo v pokriznem obdobju, je izpostavil. Še je čas za skupne napore za utrditev države, ki presegajo trenutne težave. Omenil je pravičnejšo in sodobnejšo Italijo, tesno povezano s sosednjimi prijateljskimi narodi.

V poslanski zbornici ni bilo voditelja Lige Salvinija, ki je bil pozitiven na novi koronavirus in je v samoizolaciji.