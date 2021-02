Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Gratinirane palačinke z gobami

Sam sem velik ljubitelj gob, a jih na žalost ne poznam in torej sodim v drugo kategorijo, med tiste, ki se v gozdu sprehajajo in občudujejo naravo, gobe pa kupujem na tržnici. Gob torej ne poznam, a vendar poznam nekaj odličnih receptov, po katerih se ti sadovi gozda lahko pripravijo. O gobovi juhi sem v tej rubriki že pisal, danes pa vam bom posredoval še drugi enostaven recept za jed, ki je lahko predjed, je pa lahko tudi glavna jed. V mislih imam palačinke z gobami.

Palačinke pripravimo kot po navadi. Aha, in že smo tu. Vsaka gospodinja jih namreč pripravi po svoje, tako da je recept za testo zgolj namig, potem naj vsakdo speče palačinke, kot ve in je navajen.

Za 12-15 palačink potrebujemo:

približno 250 g ostre moke

1 liter mleka

3 jajca

malo soli

pol žličke sladkorja

Del mleka lahko nadomestimo z vodo, boljše, če je gazirana. Zmes dobro premešamo z električnim mešalcem, pri čemer moramo paziti, da v njej ne ostanejo kepice moke. Pustimo počivati pol ure, potem v pomaščeni teflonski ponvi spečemo zajemalko po zajemalki palačinke. Vsakokrat dodamo pol žličke olja. Pripravljene palačinke pokrijemo s čisto krpo.

Za nadev potrebujemo: pol kg mešanih gob, med katere lahko dodamo nekaj suhih jurčkov, ki smo jih prej omehčali v mlačni vodi, majhno čebulo, oljčno olje, sol, poper in po želji 50 g šunke, bešamel. Slednjega lahko pripravimo sami ali, kar je enostavneje, kupimo tetrapak že pripravljene omake v trgovini.

Gobe in čebulo zrežemo na tenke lističe. Najprej prepražimo čebulo na dobrem domačem oljčnem olju, da postekleni, potem dodamo gobe in na kockice zrezano šunko, vse skupaj popopramo in posolimo in pražimo še kakih 10 minut, raje manj kot več. Primešamo dve ali tri žlice bešamela (če vam bešamel ni všeč, ga lahko nadomestite s skuto, v katero ste primešali dve žlici mleka) ter nanesemo tenko plast te zmesi na palačinke. Slednje nato prepognemo na štiri dele, jih zložimo v pekač, ki smo ga premazali z maslom, na vse skupaj dolijemo bešamel, potrosimo z nastrganim parmezanom pomešanim z ribanim kruhom, in na vse dodamo še koščke masla, da se lepo obarva. Pekač porinemo v pečico, ki smo jo ogreli na 180 stopinj in pečemo približno pol ure, ali dokler ne vidimo, da se je površina lepo obarvala. Tudi pri prelivu velja isto: če vam bešamel ni všeč, ga lahko nadomestite s sladko ali kislo smetano.

Dober tek!

Ivan Fischer