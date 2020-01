Gripa prihaja z zamudo

Razširjenost gripe se je v minulem obdobju v FJK upočasnila, strokovnjaki pričakujejo, da bo epidemija izbruhnila šele v bližnjem obdobju. Med novoletnimi počitnicami je število okužb rahlo upadlo. V tednu, ki je zaobjemal zadnje dni v letu 2019 in prve dni v tekočem letu, je bilo v FJK 2,98 promila obolelih, medtem ko jih je bilo drugod po državi 3,7 promila. Skupaj je v omenjenem tednu v FJK zbolelo okrog 3.500 ljudi. Največ okužb je bilo med otroki do 4. leta starosti, med katerimi je bilo 5,25 promila obolelih. Sledi starostna kategorija od 15. do 64. leta, v kateri je bilo 3,12 promila obolelih, v ostalih kategorijah pa je bilo manj kot 3 promile obolelih.