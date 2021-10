Grozil vrstniku, ki mu ni plačal droge

Koprskim policistom je avgusta komaj polnoletni domačin prijavil zaradi izsiljevanja 19-letnika, prav tako iz Kopra, ki naj bi mu grozil zaradi okrog 1000 evrov dolga. V ozadju naj bi bila prodaja 200 gramov prepovedane droge konoplja, ki ni bila nikoli plačana.

Policisti so septembra na domu preprodajalca opravili hišno preiskavo in mu zasegli le ročno zvito cigareto s prepovedano drogo konopljo in manjšo količino denarja, ki naj bi bil pridobljen s kaznivimi dejanji. Med zaslišanjem so policisti ugotovili, da je bila prijava utemeljena. Osumljenega so izpustili na prostost, toda ga bodo kazensko ovadili in bo moral na obravnavo sodišče.