Grozljiva tragedija včeraj v Kopru

Na Cesti na Markovec sta včeraj z devetega nadstropja stanovanjskega bloka zgrmela v globino moški in ženska, poročajo Primorske novice. Brez življenja sta obležala na spodnji zelenici. Gre za 49-letno žensko, ki je živela v enem od višjih nadstropij bloka na Cesti na Markovec 9 in 51-letnega izven zakonskega partnerja, državljana Hrvaške, so sporočili policisti. Po nekaterih navedbah kaže, da je moški ubil žensko, nato pa sodil še sebi. Nekateri sosedje naj bi pred tem slišali prepir in vpitje. Policisti so sicer sporočili, da navedb o umoru še ne morejo potrditi, ker preiskovalne aktivnosti še potekajo.

Policiste je okrog osmih zjutraj poklical očividec grozljivega prizora in jim povedal, da pod blokom negibno ležita moški in ženska. Na prizorišče so prihiteli policisti, kriminalisti forenzični tehniki in reševalci. Obvestili so dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico, ki je za pokojna odredila sodno obdukcijo.