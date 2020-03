Helena Jaklitsch ministrica za zamejce

Predsednik Janez Janša je parlamentu predložil seznam ministric in ministrov nove vlade. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu bo vodila ministrica iz vrst SDS Helena Jaklitsch, zgodovinarka in sociologinja, ki je iz zgodovine doktorirala na temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od leta 1945 do 1950. Njena doktorska naloga je izšla kot monografija v zbirki Razpoznavanja pri Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani in ob podpori Knjižnice Dušana Černeta iz Trsta. Avtorico in njeno obsežno delo so lani predstavili tudi v Gorici na srečanju Pod lipami v kulturnem centru Lojzeta Bratuža. Nova ministrica raziskuje tudi zgodovino kočevskih Slovencev.

Imenovanje Helene Jaklitsch predstavlja res veliko presenečenje, saj je bil sodeč po pisanju slovenskih medijev v igri za ministrsko mesto skoraj do zadnjega Miro Petek, krožilo pa je tudi ime goriškega odvetnika in nekdanjega deželnega tajnika Slovenske skupnosti Damijana Terpina.