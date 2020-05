Hladna prha za Južne Tirolce

Ostro stališče avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza o meji z Italijo je sprožilo negodovanje ne samo v Rimu, a tudi na Južnem Tirolskem, kjer se upravičeno bojijo velikega osipa turistov iz tujine ne samo v poletni, temveč tudi v zimski sezoni. Kurz je pozval Avstrijce, naj letos dopustujejo doma, glede splošnih turističnih tokov pa deli mnenje nemške kolegice Angele Merkel, da bi bile počitnice v Italiji in Španiji za Nemce (in tudi za Avstrijce) nevarne. V imenu italijanske vlade je avstrijsko stališče kritiziral minister za evropske zadeve Enzo Amendola, ki je usmeritev Dunaja glede meje z Italijo označil za enostransko in protievropsko, uradni Bocen molči, južnotirolski hotelirji in turistični delavci pa so zelo zaskrbljeni. Zadovoljiti se bodo morali s turisti iz Italije.

Meja na Brennerju je odprta le za tovorni promet in za dnevne migrante, ostali - vključno seveda s turisti - pa je ne morejo prečkati. Vsi čakajo na sprostitvene ukrepe, ki so na napovedani za 3. junij, a sodeč po stališčih, ki prihajajo iz Avstrije in Nemčije, pa so vsaj glede turizma obeti precej črnogledi. Bocenska pokrajinska uprava že od izbruha pandemije išče pravne in politične rešitve vsaj za lažje prehajanje meje med Južno Tirolsko in avstrijsko Tirolsko, a vse zaman. Scenarij podoben tistemu v naših krajih, kjer se Slovenija in Furlanija Julijska krajina sicer o tem sploh (še) ne pogovarjata.