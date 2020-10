Hladna vremenska fronta bo izrazita

Do sobote bo prevladovalo sončno vreme. Izračuni za vremensko dogajanje ob koncu tedna pa so se še nekoliko zaostrili. Naše kraje bo v noči na nedeljo dosegla izrazita vremenska fronta, ob njej se bodo pojavljale pogoste in tudi močne padavine, pihala bo zmerna do občasno lahko močna burja. Dogajanje bo pestro in mestoma tudi burno. Arso je med drugim na svoji spletni strani za nedeljo za jugozahodne predele Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi izdatnejših padavin.

Poglobitev višinske doline s hladnim severnim zrakom bo občutnejša, kot je kazalo v preteklih dneh, njen vzhodni rob se bo več časa zadrževal ravno nad našim območjem. Prehod hladne vremenske fronte bo izrazit, pojavljale se bodo pogoste padavine, ki bodo mestoma lahko močne. Burja po novih izračunih ne bo šibka do zmerna, pač pa v glavnem zmerna do občasno lahko močna. Najmočnejši sunki v Tržaškem zalivu bodo po zadnjih izračunih lahko dosegali do okrog 80 km/h, povečini pa bodo med 50 in 80 km/h.

Temperature bodo ob morju do okrog 15 stopinj Celzija, na Kraški planoti malo nad 10 stopinj Celzija. Meja sneženja se bo v gorah spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov.

Popoldne in zvečer se bo ozračje ohlajalo. Ponedeljkovo jutro bo za ta čas zelo mrzlo. Na Kraški planoti se bodo temperature spustile do okrog 5 stopinj Celzija, ob morju do okrog 10 stopinj Celzija.