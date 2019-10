Izrazita hladna vremenska fronta trka na vrata. Danes se ponekod že pojavljajo prve občasne predfrontalne padavine, jutri pričakujemo glavnino poslabšanja. Za vremensko fronto pa bo pritekal v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem občutno hladnejši zrak.

Jutri bo povečini oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do ponekod lahko občasno močne padavine. Pihal bo šibak severovzhodni veter, zvečer bo zapihala zmerna do močna burja. Temperatura se bo spuščala.

V noči na sredo bodo padavine oslabele in ponehale.

V sredo bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan bo spremenljivo ali zmerno oblačno. Pihala bo burja, ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost do okrog 100 km/h. V primerjavi z zdajšnjim dogajanjem bo kar mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo padle pod 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 13 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo precej jasno ali zmerno oblačno, jutra bodo mrzla. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti do okrog ali le malo nad 5 stopinj Celzija, ob morju do okrog 10 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo pod 15 stopinjami Celzija.

V soboto in nedeljo kaže na novo poslabšanje. Padavine bodo pogostejše in verjetnejše v nedeljo.