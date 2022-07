Hladnejši severni zrak bo jutri prešel Alpe

Nekoliko bolj svež atlantski zrak je po pričakovanjih delno in obrobno oplazil naše kraje, ob čemer je največja vročina vendarle malo popustila. Še vedno je vroče, temperature pa so se v primerjavi z začetkom tedna nekoliko znižale in je občutek soparnosti delno popustil.

Do občutnejše spremembe bo prišlo od jutrišnjega popoldneva, ko bo hladnejši severni zrak prešel Alpe in bo nato občutneje vplival na vreme in na temperature na našem območju. Med njegovim spustom bo prehodno destabiliziral ozračje, zato bo jutrišnje vremensko dogajanje bolj pestro. Sledilo bo več dni ob prijetnejših temperaturah in stanovitnem vremenu.

Danes bo povečini sončno, le ponekod bo morda nastala kakšna ploha ali nevihta, vendar je možnost majhna.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah bo nastajala kopasta oblačnost, iz nje pa krajevne plohe in nevihte. Med njimi bodo lahko tudi posamezne močnejše. Temperatura se bo zlasti zvečer spuščala, zapihala bo burja.

Od petka do nedelje bo povečini sončno ali zmerno oblačno. Občasno bo pihala šibka burja. Noči bodo precej bolj sveže. Najvišje dnevne temperature bodo povečini do okrog 29 stopinj Celzija.