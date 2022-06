Hladno višinsko jedro odhaja na jug

Hladno višinsko jedro, ki je v nočnih urah doseglo naše kraje, se naglo pomika proti jugu in zapušča naše območje. Glavnina padavin se je pojavila v drugem delu noči in zgodaj zjutraj, ko so bili vmes tudi nalivi, potem so padavine slabele. Padlo je od nekaj več kot 10 litrov dežja ob morju, do nekaj več kot 15 litrov na Kraški planoti in nekoliko večjih količin ponekod v predalpah. Temperatura se je še nekoliko spustila, na Goriškem in na Kraški planoti so bile najnižje vrednosti malo nad 15 stopinjami Celzija, ob morju okrog 18 stopinj Celzija.

Povečini oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi v večernih in nočnih urah, ponekod bo lahko še padla kakšna kaplja dežja.

Ponoči se bo ozračje ohladilo. Jutri zjutraj bo že več spremenljivosti, zapihala bo burja, postopno se bo jasnilo. Proti nam bo pritekal občutno bolj suh zrak.

Jutri popoldne bo precej jasno in topleje.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem presegale 30 stopinj Celzija, ob morju bo nekaj več kot 25 stopinj Celzija. Občasno bo še pihala šibka burja, ki bo v nedeljo oslabela.