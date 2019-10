»HNK Rijeka za časa Jugoslavije podružnica Partizana in Crvene zvezde«

»Za časa Jugoslavije sem navijala bodisi za splitski Hajduk kot za zagrebški Dinamo. Obiskovala sem tekme Rijeke, toda Rečani so bili tedaj rezervna ekipa beograjskega Partizana in Crvene Zvezde,« je izjavila hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Izjava je na Reki sprožila ogorčenje med navijači in ostalim prebivalstvom. Na račun predsednice se je na družabnih omrežjih usul val kritik in žaljivk. Oster je bil tudi reški župan Vojko Obersnel. »Koliko je pravzaprav obsežen rezervoar neumnosti,« je zapisal na Twitterju. Iz reškega kluba ni bilo odziva.

Hrvaški mediji so medtem vprašali za mnenje tudi predsedničino mamo Dubrovko Grabar, ki je med drugim izjavila, da itak hči na Reki ni prejela veliko glasov in jih tudi ne bo. Kolinda Grabar-Kitarović pa je dan prej v ZDA še dodala, da je bila rojena na »zgrešeni strani železne zavese.« Hrvaški mediji menijo, da gre za začetek volilne kampanje.