Hrvaška: 144 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 144 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, še dva bolnika sta umrla zaradi covida-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Število okužb je več kot dvakrat večje kot v ponedeljek, ko so poročali o 70. Največ novih okužb so v minulih 24 urah znova potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 34. Glede na današnja poročila županijskih štabov civilne zaščite so po 16 novih okužb potrdili v dveh slavonskih županijah. Iz primorsko-goranske županije so poročali o deset novih primerih, v istrski županiji pa niti danes ni bilo novih okužb.

Na Hrvaškem je trenutno 1894 aktivnih primerov. Na bolnišničnem zdravljenju je 278 ljudi, med njimi jih je 24 priključenih na ventilatorje, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so do danes potrdili 15.136 okužb. Okrevalo je 12.987 ljudi, preminulo pa 255. Doslej so testirali skoraj 267.300 ljudi, od tega 5165 v minulih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab, poroča STA.