Hrvaška: 146 novih okužb

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah testirali skupno 1591 oseb ter potrdili 146 okužb z novim koronavirusom, dve osebi sta zaradi covida-19 umrli, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes sporočil hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Aktivnih primerov imajo v sosednji državi trenutno 2650. V bolnišnicah se na novo zdravi 28 ljudi, 14 bolnikov je na ventilatorjih, štirje več kot dan pred tem. Pet bolnikov je v minulih 24 urah zapustilo bolnišnico, je še povedal minister in dodal, da si je doslej po okužbi z novim koronavirusom v celoti opomoglo 7434 ljudi. Tako med okuženimi kot med tistimi v samoizolaciji je sicer tudi vse več zdravstvenih delavcev; v samoizolaciji jih je že več kot 600.

Na območju splitsko-dalmatinske županije so v minulem dnevu opravili 213 testov in potrdili 31 novih okužb, pri tretjini gre za stike že prej potrjeno okuženih oziroma obolelih. V zadrski županiji so našteli 22 na novo okuženih, v Istri pa sta bila od 160 testov pozitivna le dva, še poroča Hina.

Hrvaški premier Andrej Plenković je sicer danes ob prihodu na Blejski strateški forum napovedal, da bo s slovenskim kolegom Janezom Janšo govoril o tem, da se na t. i. rdeče sezname območij, kjer je visoko tveganje okužbe z novim koronavirusom, uvrsti posamezne hrvaške županije in ne celotne države.

Slovenija je namreč celotno Hrvaško v sredini meseca uvrstila na rdeči seznam nevarnih držav, ob vrnitvi iz katerih velja obvezna 14-dnevna karantena. Posledično so se za hitro vrnitev domov s hrvaške obale odločili številni slovenski turisti, poroča STA.