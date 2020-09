Hrvaška: 291 novih okužb

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili 291 primerov okužbe z novim koronavirusom, covid-19 pa je bil usoden še za dva človeka, je danes potrdil hrvaški štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so tako od začetka tedna zabeležili 953 novih okužb, največ v sredo, in sicer 341. Tam je trenutno 2567 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah zdravijo 320 ljudi, med njimi jih je 27 priključenih na ventilatorje. V samoizolaciji je 8711 ljudi, so še sporočili iz štaba, ki vsak dan ob 10. uri objavlja podatke o epidemiološkem stanju za celotno državo.

Glede na danes objavljena dnevna poročila nekaterih županijskih štabov civilne zaščite so največ okuženih v preteklih 24 urah znova zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, kjer so potrdili še 61 primerov okužbe z novim koronavirusom. V istrski županiji so zabeležili devet novih okužb. Istrski štab je tudi sporočil, da so odredili samoizolacijo za učence in dijake dveh razredov osnovne in srednje šole v Buzetu, pa tudi za njihove učitelje.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so zabeležili 12.917 okužb. Okrevalo je 10.142 ljudi, medtem ko je bilo smrtnih žrtev bolezni covid-19 208. Doslej so testirali nekaj več kot 205.200 ljudi, od tega 4118 v minulih 24 urah, je še sporočil nacionalni štab, poroča STA.