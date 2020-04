Hrvaška bo pomagala Italiji

Zagreb je hudo prizadel potres, država se sooča s koronavirusom, Hrvaška pa bo vseeno pomagala od pandemije hudo prizadeti Italiji. V akciji pomoči je direktno angažiran italijanski poslanec v hrvaškem parlamentu Furio Radin, solidarnostna pobuda je sad sodelovanja med hrvaškimi oblastmi in italijanskim veleposlaništvom v Zagrebu. Kot je napovedal Radin, bo Hrvaška v kratkem poslala v najbolj prizadete italijanske dežele svoje zdravnike, ki bodo pomagali italijanskim.

Radin je o hrvaški solidarnosti Italiji spregovoril na plenarnem zasedanju sabora, kjer je kolegom in hrvaški javnosti predstavil dramatično situacijo s koronavirusom v svoji matični državi. Poslanec, ki je doma iz Pulja, se je tudi javno zahvalil Osijeku in njegovim prebivalcem, ki so mestni most čez reko Dravo ponoči razsvetlili z barvami italijanske zastave. »Gre za simbolično in prijateljsko dejanje, ki ga zelo cenim,« je dejal Radin, ki je član poslanske skupine narodnih manjšin, politično pa je zelo blizu stranki Istrskega demokratskega sveta (v it. Dieta istriana).

Na Hrvaškem so medtem v zadnjih 24 urah potrdili 56 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, tako da se je skupaj doslej okužilo 1182 ljudi. Covid-19 je ob tem v zadnjem dnevu zahteval še tri smrtne žrtve, tako da je teh skupaj 15, kažejo podatki hrvaškega zavoda za javno zdravje. Od sobote so umrli bolniki v Dubrovniku, Osijeku in Zagrebu. Vsi so bili starejši kronični bolniki z drugimi boleznimi, je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočil hrvaški štab civilne zaščite.