Hrvaška: nov rekord s 306 okužbami

Na Hrvaškem danes četrti dan zapored poročajo o rekordnem številu dnevnih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so jih potrdili 306, od tega znova največ v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 92. Zaradi covida-19 je umrl še en bolnik. Po podatkih nacionalnega štaba civilne zaščite je v državi trenutno aktivnih primerov okužbe 2052. V bolnišnicah je 143 bolnikov, med njimi 12 na ventilatorjih, poroča hrvaški portal index.hr. V zadnjem dnevu so opravili 2574 testov.

Doslej so v državi potrdili skupno 7900 primerov okužbe, 170 bolnikov pa je zaradi covida-19 umrlo.

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so največ okužb v zadnjem dnevu znova potrdili v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer pri 83 osebah z območja županije in pri devetih tujcih. Od kod so tujci, hrvaški mediji ne poročajo. Sledi Zagreb z 58 novimi okužbami, piše STA.

V istrski županiji so potrdili sedem novih okužb, v šibensko-kninski 14, v zadrski 19, v dubrovniško-neretvanski pa 13. V varaždinski županiji so potrdili 15 novih primerov okužbe, navaja index.hr.