Hrvaška policija na meji zaustavila evroposlance

Štirje italijanski evropski poslanci iz vrst socialistov in demokratov (Brando Benifei, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino in dolgoletni zdravnik z Lampeduse Pietro Bartolo) so včeraj iz Zagreba odpotovali na hrvaško-bosansko mejo, da bi si v okviru svoje misije neposredno ogledali, kako ravna hrvaška policija z migranti. V gozdu pri Bojni je prišlo do napetosti, ko so hrvaški policisti po poročanju dnevnika Avvenire četverici preprečili, da bi prispela do kontrolne točke, od koder pošilja policija migrante nazaj v BiH. Po daljših pogajanjih so evroposlanci (skupaj s tremi reporterji), prekoračili policijski trak in se napotili proti 300 metrov oddaljeni kontrolni točki, a so jih policisti v gozdu dohiteli in ustavili, pri čemer so novinarje tudi fizično zaustavili.

Hrvaški organi so dejanje utemeljil z bojaznijo, da bi prisotnost evroposlancev na kontrolni točki spodbudilo ilegalne prehode migrantov z bosanske strani. Evropski poslanci so hrvaške oblasti pozvale, naj jim uradno sporočijo, ali so kršili kak predpis. »Nismo si mogli predstavljati, da bo policija pred našimi očmi preprečevala migrantom, da zaprosijo za azil,« je po poročanju Avvenireja izjavil Majorino. Ni izključen formalen protest Evropske unije in italijanske vlade proti ravnanju hrvaških organov.