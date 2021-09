Hrvaška vloga o prošeku objavljena v evropskem uradnem listu

V Uradnem listu Evropske unije so danes objavili vlogo Republike Hrvaške za zaščito tradicionalnega izraza »Prošek«. V dokumentu, ki ga je podpisal hrvaški minister za kmetijstvo Tihomir Jakovina, je prisotna prošnja za zaščito vina iz sušenega grozdja, pri čemer se izraz »Prošek« lahko uporablja za vina z zaščiteno označbo porekla Dalmatinska zagora, Severna Dalmacija, Srednja in Južna Dalmacija ter Dingač, lahko pa je rdeče ali belo vino. Zdaj bo dva meseca časa za vložitev morebitnih ugovorov.

V Italiji pa se je že oblikovala široka fronta, katere namen je preprečiti hrvaško namero in s tem tudi morebitno gospodarsko škodo, ki bi jo lahko utrpela uveljavljena penina prosecco, ki jo proizvajajo v Venetu in Furlaniji - Julijski krajini. Tako je minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli včeraj poročal v senatu, kjer je med drugim dejal, da se je že aktiviralo tehnično omizje, ki bi moralo oblikovati izjavo z utemeljitvami nasprotovanja hrvaškemu prošeku. Drugače Patuanelli ne verjame, da obstajajo pogoji za registracijo tega dalmatinskega vina, saj izraz »Prošek« zaradi fonetičnih in vizualnih podobnosti v povprečnem evropskem potrošniku vzbuja povezavo z znano italijansko penino, poleg tega je Evropska komisija podobno prošnjo Hrvaške v preteklosti že zavrnila ob priložnosti pogajanj za vstop te države v Evropsko unijo. Vsekakor je Patuanelli poudaril prizadevanje vlade za zaščito italijanske penine in izrazil prepričanje, da za tem prizadevanjem stoji celotna država.

Italijanska prizadevanja je podprl tudi predsednik Odbora dežel Evropske unije Grk Apostolos Tzitzikostas, ki je danes na obisku v FJK, saj se zavzel za ukrepe, ki naj preprečijo pomote in zmedo med potrošniki. Predsednik deželnega sveta FJK Piero Mauro Zanin je pri tem poudaril, da bi bile morale biti v takih primerih dežele in krajevne skupnosti bolj soudeležene. Oglasil se je tudi predsednik Dežele Veneto Luca Zaia, ki je dogajanje okoli prošeka označil za nesprejemljivo, medtem ko Združenje italijanskih vin napoveduje, da se bo v nasprotovanju hrvaški vlogi povezalo s sorodniki organizacijami vin s kontroliranim poreklom iz Francije, Španije, Portugalske in Nemčije. K hitremu ukrepanju pozivajo tudi v zvezi kmetovalcev Coldiretti.