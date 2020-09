Hrvaški policisti so v okolici Momjana nedaleč od Buj streljali na tihotapca ljudi in ga ranili. Gre za državljana Albanije, ki je v kombiju nezakonito prevažal približno petnajsterico migrantov, je sporočila tamkajšnja policijska uprava. Voznika so zadeli, medtem ko je skušal pobegniti. Sprejeli so ga v puljsko bolnišnico, kjer je izven življenjske nevarnosti. Nihče od migrantov ni bil poškodovan, prav tako ni bilo poškodovanih policistov.