Hrvaški prošek v evropskem uradnem listu

»Zelo huda«. Še več: »osupljiva« in »škandalozna«. Pravzaprav še huje: »nora« ali »na robu norosti«. S takimi in podobnimi izrazi so v Italiji ocenili odločitev Evropske komisije, da v uradnem listu Evropske unije objavi prošnjo Hrvaške za registriranje tradicionalnega poimenovanja »prošek« za istoimensko sladko dalmatinsko vino. Odločitev o objavi prošnje še ne pomeni, da bo komisija ugodila Hrvaški in sprejela poimenovanje, a že samo to, da bo objava prošnje dopuščena, je bilo dovolj, da je v Italiji ter zlasti v Venetu in Furlaniji - Julijski krajini nastal pravi vihar, saj v tej odločitvi vidijo grožnjo za njihov prosecco ter morebitno gospodarsko škodo zaradi možnosti, da bi prišlo do mešanja izrazov in zavajanja. Proizvodnja prosecca predstavlja namreč enega od paradnih konjev italijanskega vinogradništva in gospodarstva, zato je buren odziv na vest iz Evropske komisije razumljiva. Po objavi v uradnem listu bo dva meseca časa za vložitev pritožb in ugovorov, šele nato bo prišlo do končne odločitve, vendar so se takoj pojavili pozivi k ukrepanju.

Italijanska javnost je za odločitev Evropske komisije izvedela iz ust evropske poslanke Lige Mare Bizzotto, ki je na komisijo naslovila zadevno vprašanje in v odgovor prejela ne ravno ugodno novico. »Pripravljeni smo na barikade, da bi na vsak način in povsod branili prosecco made in Italy, ker mora biti vsem jasno, da je edini pravi prosecco tisti, ki se ga proizvaja na naši zemlji,« je zapisala Bizzottova. Odzvali so se tudi na ministrstvu za kmetijstvo, kjer so napovedali, da bodo uporabili vsak argument, ki bo koristil zavrnitvi hrvaške prošnje.

K ukrepanju pozivajo tudi združenja Confagricoltura, Cia in Coldiretti, ki opozarjajo na nevarnost zmede in zavajanja zaradi podobnih poimenovanj, kar bi italijanskemu proizvodu povzročilo škodo, poleg tega bi to šlo tudi proti evropskim poimenovanjem, namesto da bi jih zaščitilo. Da je delo vinogradnikov ogroženo, so prepričani tudi v konzorciju za zaščito prosecca Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, kjer pozivajo k skupnemu nastopu za zaščito italijanskega proizvoda.