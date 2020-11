Hrvati ali Italijani, predvsem pa Istrani. Ta močna regionalna pripadnost, ki je zelo razširjena v Istri, izstopa tudi iz raziskave, ki jo je oddelek za psihologijo zagrebške filozofske fakultete izvedel v 35 šolah na Hrvaškem, kjer živijo narodne manjšine. V raziskavi v osnovnih in srednjih šolah večinskega naroda in narodnih manjšin (pri njej so sodelovali tudi starši), izstopajo večjezične in večkulturne značilnosti Istre. V Vukovarju se npr. dijaki in starši opredeljujejo za Hrvate ali za Srbe, ne za prebivalce Slavonije, za razliko od Istre, kjer je regionalna opredeljenost bolj izstopajoča od jezikovne, poroča La Voce del popolo na osnovi besed Dinke Čorkalo Biruški z zagrebške univerze. Iz raziskave, ki je potekala pod okriljem hrvaškega šolskega ministrstva, izhaja tudi, da so v Istri dosti bolj strpni in odprti do jezikovnih ter drugih različnosti kot drugod po državi.

A ni vse zlato, kar se sveti. Patrizia Pitacco, pedagoška svetnica za italijanske šole, je dejala, da italijanska skupnost v Istri in na Reki na papirju res uživa zelo dobro zakonsko zaščito, v vsakdanji praksi, npr. pri vidni dvojezičnosti, pa je stanje še kar klavrno, zato se mora manjšina dan za dnem boriti za svoje pravice. Zaradi tega se mnogi dijaki in njihove družine prav zaradi pripadnosti italijanski skupnosti čutijo diskriminirane.