Hrvati strožji od Slovencev, Italijani pa najbolj

Na Hrvaškem od 1. avgusta veljajo strožje kazni za prometne prekrške, kar vzbuja vtis, da je srečanje s policisti južno od Dragonje najmanj prijetno. A primerjava kazni, ki jih urejajo zakoni v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem, kaže, da so Hrvati resda strožji od Slovencev, a za mnoge prekrške precej prizanesljivejši od Italijanov.

Za uporabo mobitela med vožnjo te v Sloveniji po Zakonu o pravilih cestnega prometa kaznujejo s 120 evri, medtem ko te na Hrvaškem ta prekršek stane 135 evrov. Bistveno ostrejše je sankcioniranje v Italiji, kjer se kazen suče od 160 do 641 evrov, predvidena pa je tudi prepoved vožnje do treh mesecev v primeru, da v dobi dveh let prekršek ponoviš.

Tudi za vožnjo v vinjenem stanju so razlike dokaj opazne. V Sloveniji je odvzem vozniškega dovoljenja z 18 kazenskimi točkami predviden le če alkotest izpiše 0,52 mg alkohola na liter krvi, v Italiji pa si za nekaj mesecev ob vozniško že ob manjši količini zaužitega alkohola, pri čemer se kazen poostri ob prekršku v nočnih urah.

Je pa zanimivo, da so Italijani v primerjavi s Slovenci in Hrvati nekoliko prizanesljivejši pri kaznovanju prehitre vožnje.