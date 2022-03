Hud napad na poslanca Žižo

V italijanski manjšini se napoveduje zelo ostra volilna kampanja za zajamčeni parlamentarni mandat v državnem zboru. Na volitvah 24. aprila bo spet kandidiral poslanec Felice Žiža, njegov protikandidat (ali protikandidatka) pa bo najbrž iz skupine Unitarietà-Insieme, ki jo vodita Luka Juri in Ondina Gregorich Diabatè. Skupina, ki se sklicuje na poročanje krajevnega spletnega portala Regional Obala, očita Žiži, da ima od 2. marca 2020 stalno prebivališče prijavljeno v Miljah in da ima obenem dvojno (slovensko-italijansko) državljanstvo.

»Na zadnjih parlamentarnih volitvah je Žiža kandidiral in bil izvoljen v državni zbor s stalnim prebivališčem v Izoli. Če je imel ob prijavi stalnega prebivališča v Italiji še vedno prijavljeno tudi stalno prebivališče v Izoli, je po zakonu naredil prekršek. Hkrati pa kot Italijan, živeč v Italiji, naj ne bi zpolnjeval več pogojev za opravljanje funkcije predstavnika italijanske manjšine v Sloveniji,« je pisal spletni portal.

Žiža je novinarju Radia Koper-Capodistria Alessandru Marteganiju pojasnil, da sta dvojno prebivališče in dvojno državljanstvo popolnoma skladna s slovensko ter italijansko zakonodajo. »Dvojno državljanstvo imajo številni pripadniki italijanske manjšine v Sloveniji, vprašanje urejuje tudi posebni meddržavni dogovor na področju plačevanja davkov v dveh državah,« dodaja Žiža. »Rojen sem v Pulju, prebival sem v Poreču, nato sem se z družino preselil v Izolo, kjer živim še danes. Medicino sem študiral v Trstu in sem prebival tudi v Miljah,« pravi Žiža, ki se ima za otroka Istre in njenega jezikovno mešanega prostora.