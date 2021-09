Huda nesreča na avtocesti A4, dva mrtva in trije poškodovani

Na avtocesti A4 se je na odseku med San Giorgiom in Latisano, kjer odpravljajo posledice davišnje nesreče in nastajajo dolge kolone, ob 8.15 pripetila nova huda prometna nesreča, v kateri sta dve osebi izgubili življenje, tri osebe pa so bile poškodovane. Kombi je silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim, pri čemer se je zagozdil pod priklopnik. Za dve osebi, ki sta ostali vkleščeni v razbitinah kombija, iz katerih so ju potegnili gasilci, ni bilo več pomoči, tri poškodovane, ki so se prav tako vozili v kombiju, pa so prepeljali v bolnišnico v Portogruaru. O kolonah so pred krajem nesreče opozarjali elektronski panoji. Na kraju so reševalci službe 118, policija, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.

Posledice druge jutranje nesreče, v kateri je bil udeležen tovornjak hladilnik, ki se je prevrnil in izgubil tovor mesa, so medtem delno odstranili. Odsek med vozliščem pri Portogruaru in Latisano v smeri Trsta so ponovno odprli, vendar je promet upočasnjen. Isti odsek v smeri Benetk pa je zaprt. Na avtocesti A4 poročajo o večkilometrskih zastojih.