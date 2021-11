Huda trenja v italijanski manjšini

»Prav je, da poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža sodeluje z vlado, sporazumi, ki jih sklepa z vlado Janeza Janše pa morajo biti javni in pregledni, kar se žal ne dogaja.« Takole se Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije (IU), krovne zveze Italijanov v Sloveniji in Hrvaški, javno ograjuje od stališč in korakov poslanca Žiže, ki je s kolegom madžarske narodnosti Ferencom Horvathom z aktualno vlado podpisal dogovor o ukrepih v korist obeh manjšin.

Takšno zadržanje dveh poslancev narodnih skupnosti po Tremulovi oceni ustvarja v slovenskem javnem mnenju stereotipe in predsodke, ki vodijo do nezaupanja, sovražnosti, nerazumevanja in izkoriščanja avtohtonih narodnih skupnosti v politične namene. Predsednik IU je prepričan, da se tudi v italijanski manjšini v Sloveniji širijo dvomi in pomisleki nad stališči poslanca Žiže, zlasti nad »tajnimi sporazumi«. Ti morajo sloneti na ukrepih v dobrobit italijanske skupnosti, obenem pa morajo zajemati tudi projekte v dobro celotnega narodnostno mešanega ozemlja, katerega sestavni del je italijanska skupnost.

Žiža je v intervjuju za Primorske novice, ki ga je povzel naš dnevnik, podčrtal, da je Janševa vlada korektna do italijanske in madžarske skupnosti, vloga jezička na tehtnici pa je zanj nehvaležna, čeprav v večini primerih glasuje z vlado. Dodal je, da sta s Horvathom lanskega marca podprla Janševo vlado, njuna glasova pa takrat nista bila odločilna.