Huda ura v vzhodni Sloveniji

Močan veter predvsem vzhodnih predelih Slovenije podira drevesa, motena je oskrba z elektriko. Na cesti Dravograd-Maribor je pri Podvelki okoli 5. ure drevo padlo na vozilo, voznik je na kraju nesreče umrl. Identiteta voznika še ni potrjena. Zaradi odstranjevanja posledic bo cesta na tem odseku dlje časa zaprta za ves promet, so sporočili s policije. Močan veter je od nedelje zvečer povzročal težave in podiral drevesa tudi na območju občin Šmartno ob Paki, Velenje, Zreče, Slovenske Konjice, Nazarje, Luče, Šoštanj, Vitanje.

Zaradi posledic močnega vetra so marsikje težave pri oskrbi z električno energijo. Ponoči je prišlo do večjih izpadov pri oskrbi na območju Zreč, Apač, Lendave in Ivančne Gorice. Nekatere težave so pristojni že odpravili, a je glede na napovedan močan veter prekinitve oskrbe z elektriko pričakovati tudi danes čez dan.

Arso je za vzhodno Slovenijo zaradi močnega jugozahodnika razglasil rdeči alarm, v osrednjih delih države je alarm oranžne barve, na jugozahodu pa rumene barve.