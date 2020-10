Huda vremenska ujma prizadela severozahod Italije

Huda vremenska ujma z izredno obilnimi padavinami in izrazito odjugo je prizadela severozahod Italije. Najhuje je trenutno v Piemontu, kjer reke in vodotoki poplavljajo v večjem obsegu. Šestnajst ljudi pogrešajo. Na delu so vse razpoložljive ekipe reševalcev in civilne zaščite. Agencija za varstvo okolja iz Piemonta je sporočila, da v Piemontu nikoli niso padle tako velike količine dežja v razmeroma kratkem času. Predsednik dežele Piemont je že razglasil izredno stanje.

Zelo hudo je tudi v Liguriji in v Dolini Aosta. V Liguriji je voda povsem poplavila Ventimiglio. V Dolini Aosta so v kraju Pontboset evakuirali hotel, v celotni deželi pa je 1500 ljudi odrezanih od sveta. Zabeležili so tudi smrtno žrtev. Umrl je prostovoljni gasilec, na katerega je padlo drevo.